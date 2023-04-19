إنتر يطيح ببنفيكا ويتأهل لملاقاة ميلان في نصف نهائي الأبطال

البوابة - تأهل إنتر ميلان الإيطالي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف لكلٍ منهما على ملعب سان سيرو في إياب ربع النهائي.

وكان النيراتزوري قد حقق الفوز ذهاباً بهدفين دون رد ليبلغ المربع الذهبي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 5-3.

جاءت أهداف الفريق الإيطالي عبر كلٍ من نيكولو باريلا ولاوتارو مارتينيز والبديل خواكين كوريا في الدقائق 14 و 66 و 78 على التوالي.

فيما حملت أهداف الضيوف تواقيع فريدريك أورسنيس (38)، وأنتونيو سيلفا (86)، وبيتار موسى (90+4).

إنتر يتأهل لملاقاة غريمه ميلان في نصف النهائي

وسيواجه فريق الأفاعي خصمه الأزلي ميلان في الدور القادم ذهاباً وإياباً لاقتناص بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.