إنتر ينافس ريال مدريد وبرشلونة على آلابا

دخل إنتر ميلان في منافسة مع ريال مدريد وبرشلونة على توقيع ديفيد آلابا، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ نهاية الموسم الجاري.

وأبرزت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، رغبة أنتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، المحاولة من جديد لضم النمساوي الدولي بعد فشله من قبل أثناء قيادته تشيلسي، في إقناع بايرن بالتخلي عن أحد نجومه الكبار.

وقضى آلابا 12 عاماً مع بايرن ميونيخ، بعدما انضم إلى أكاديميته عام 2008، وتم تصعيده إلى الفريق الأول ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه.

وأكدت الصحيفة أن العديد من الأندية الكبرى تراقب موقف آلابا باهتمام شديد، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يدخل إنتر في صراع المنافسة.

وينتهي عقد آلابا مع بايرن ميونيخ في صيف 2021، ويرفض تجديده باحثاً عن تحدٍ جديد، مما يقربه من الرحيل نهاية الموسم حتى يستفيد العملاق البافاري مادياً.

ويمكن للنجم البالغ من العمر 27 عاماً، اللعب في عدة مراكز، في مركزه الأصلي كظهير أيسر، أو كمدافع أو في وسط الملعب.