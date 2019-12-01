إنتر ينتزع صدارة الدوري الإيطالي بهدفي لاوتارو

حقق إنتر فوزاً هاماً على ضيفه سبال بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو ضمن لقاءات المرحلة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

بدأ النيراتزوري المواجهة بقوة بعدما سجل المتألق لاوتارو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة 16 إثر خطأ دفاعي ساذج من على حدود منطقة الجزاء.

وسيطر أصحاب الأرض على الشوط الأول بشكل كامل حتى عاد الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني له ولفريقه بعد عرضية من أنتونيو كاندريفا أودعها الشباك برأسه في الدقيقة 41.

حاول الضيوف في أكثر من مناسبة تعديل النتيجة لكن على استحياء حتى جاءت الدقيقة 50، إذ تلقى ماتيا فالوتي تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بدقة في الجانب الأيسر من مرمى الحارس سمير هاندانوفيتش.

وبعد ثنائية لاوتارو أصبح إنتر يملك لاعبين قد سجلا أكثر من ثمانية أهداف خلال أول 14 مرحلة في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2001 عندما فعلها كريستيان فيري ومحمد كالون.

وارتفع رصيد إنتر إلى 37 نقطة لينتزع صدارة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس الذي تعادل في وقت سابق مع ضيفه ساسوولو بهدفين لكلٍ منهما.