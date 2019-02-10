إنجازات تاريخية لريال مدريد بعد الفوز على أتلتيكو

فريق ريال مدريد

حقق ريال مدريد رقماً مميزاً، بعد فوزه خارج قواعده على غريمه أتلتيكو مدريد، فى ديربى العاصة الإسبانية 3-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 23 من الليغا.

بالإضافة إلى المكاسب العديدة التى حققها الملكي في لقاء السبت، ومن بينها الفوز الأول على ملعب غريمه الجديد للمرة الأولى في التاريخ، بالإضافة لاقتناص مركز الوصافة في البطولة بدلاً من أتلتيكو بالذات وبفارق نقطة واحدة، إضافة لعودته بقوة للمنافسة على اللقب مع برشلونة المتصدر، والذى لا يفصله عن غريمه الأزلي سوى 5 نقاط فقط، قبل أن يواجه البارسا مستضيفه أتلتيك بلباو ليلة الأحد.

وبات الملكي أول فريق يحقق 600 انتصار خارج قواعده في الدوري الإسباني، كما يمتلك ريال مدريد، الذي يتصدر التصنيف التاريخي للمسابقة، أفضل نسبة انتصارات خارج أرضه (42%).

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يلي ريال مدريد في هذا التصنيف برشلونة (551 انتصاراً، 39%)، ثم أتلتيكو مدريد (408 فوزاً، 31%)، ثم فالنسيا (352 انتصاراً، 26%)، ثم أتلتيك بلباو (345 فوزاً، 24%).

أما الفرق الأخرى التى تجاوزت أيضاً عتبة الـ 200 انتصار فهي إشبيلية (262 فوزاً، 21%)، وريال سوسييداد (224 فوزاً، 19%) وإسبانيول (218 فوزاً، 16%).

جاء أكبر فوز في الانتصارات الـ 600 خارج الديار لريال مدريد على ملعب ريازور موسم 2014-2015، حين فاز بنتيجة 8-2 على ديبورتيفو لا كورونيا مع ثنائية بتوقيع غاريث بايل.