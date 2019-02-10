ميسي الأعلى أجراً

ليونيل ميسي

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية، في تقرير خاص عن الرواتب الشهرية التي يتلقاها نجوم كرة القدم حول العالم، خصوصاً النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وإلى جانبهما قائمة الأكثر تقاضياً للأجور، كل 30 يوماً.

بدايةً من ميسي صاحب المركز الأول، الذي يتقاضى أجراً شهرياً من برشلونة قدره 8.4 ملايين يورو بفضل العقد الذي وقّعه قبل أشهر والذي بلغت قيمته نحو 50 مليون يورو سنوياً.

أما في المركز الثاني، فيأتي رونالدو، الذي يتقاضى مبلغاً أقل من ميسي، إذ يبلغ راتبه الشهري نحو 4.6 ملايين يورو.

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وكان رونالدو غادر ريال مدريد هرباً من الضرائب المُرتفعة في إسبانيا، وعدم رفع الرئيس فلورنتينو بيريز راتبه إلى 40 مليوناً سنوياً.

في المقابل، حل المهاجم أنتوان غريزمان في المركز الثالث براتب شهري يبلغ نحو 3.3 ملايين يورو.

أما نيمار دا سيلفا، فحل رابعاً براتب ناهز الثلاثة ملايين يورو، فيما كان المركز الخامس من نصيب المهاجم لويس سواريز، الذي وصل راتبه الشهري إلى 2.8 مليون يورو.

أما صاحب المركز السادس فكان غاريث بايل (2.5 مليون يورو)، ثم فيليب كوتينيو (2.2 مليون)، يليه أليكسيس سانشيز (2.29 مليون)، ثم كيليان مبابي (1.7 مليون)، ومسعود أوزيل (1.60 مليون).