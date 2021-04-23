إنجلترا: الصراع يشتعل على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال

ستكون العيون شاخصة على المعركة الطاحنة على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين، على وقع انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي قبل أن يولد.

ويتنافس ليستر سيتي الثالث، تشيلسي وويست هام وتوتنهام وليفربول على آخر مركزين مؤهلين الى دوري الأبطال قبل خمس مراحل من الموسم، حيث يبدو أن مانشستر يونايتد ثبّت مكانه في الوصافة خلف مانشستر سيتي الذي يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في البطولة خلال أربعة مواسم.

وتنتظر تشيلسي الرابع بقيادة مدربه توماس توخيل مواجهات على جبهات عدة في الأسابيع الأخيرة من الموسم، بما فيها نصف نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد ونهائي الكأس المحلية ضد ليستر سيتي.

لكن قبل ذلك، يترقب معركة قوية مع مستضيفه ويست هام الخامس المبتعد عنه بفارق الأهداف فقط (55 نقطة) وكلاهما بأربع نقاط عن ليستر سيتي.

بدا وكأن ليفربول وجد إيقاعه مجدداً بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، قبل أن يتعادل مع مستضيفه ليدز يونايتد الاثنين الماضي.

يتأخر فريق المدرب يورغن كلوب بنقطتين عن تشيلسي في المركز السابع وبفارق الأهداف عن توتنهام السادس، لكنه يملك مباراة مؤجلة، ويستضيف نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد السبت.

وهدّأ ليستر سيتي من مخاوف جماهيره بعودته الخميس إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري، باكتساح مستضيفه ويست بروميتش آلبيون بثلاثية نظيفة ليبتعد بفارق أربع نقاط عن تشيلسي وويست هام، قبل استضافته كريستال بالاس الاثنين.