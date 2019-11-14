إنجلترا تتأهل ليورو 2020 بعد فوزها الساحق على مونتينيغرو

أدرك منتخب إنجلترا غايته، وضمن الوصول إلى كأس يورو 2020، بعدما حقق انتصاراً عريضاً على ضيفه منتخب الجبل الأسود بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في إطار الجولة التاسعة من التصفيات.

الفوز العريض جعل المنتخب الإنجليزي يحتل صدارة المجموعة برصيد 18 نقطة، ولا يكترث بنتيجة مباراة التشيك وكوسوفو، فأصبح من المحال أن يصل الأخير لنفس رصيده من النقاط ويُجرده من الحلم الأوروبي.

وافتتح أليكس أوكسلايد تشايمبرلين نجم ليفربول الأهداف في الدقيقة 11، قبل أن يحرز هاري كاين هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و24، ثم أتى دور ماركوس راشفورد الذي أحرز الرابع في الدقيقة 30.

كاين وعاد أحرز الهدف الخامس للأسود الثلاثة والثالث له في المباراة، ليحقق الهاتريك الذي جعله أكثر مهاجم إنجليزي سجل أهدافاً بقميص المنتخب منذ 2006 متخطياً بيتر كراوتش، وليكون أول لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين على ملعب ويمبلي.

هذه الخماسية تعد أسرع خماسية سُجلِت في تاريخ إنجلترا منذ عام 1946، عندما سجل الإنجليز خماسية في شباك المنتخب الهولندي خلال مباراة ودية دولية، لتواصل كتيبة المدرب غاريث ساوثغيت تحطيم الأرقام القياسية في هذه الليلة.

وفي الشوط الثاني أحرز أليكساندر سوفراناك مدافع مونتينيغرو الهدف السادس عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يحرز البديل تامي آبراهام سابع الأهداف في الدقيقة 84.