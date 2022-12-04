إنجلترا تسحق السنغال وتضرب موعداً مع فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022

سحق منتخب إنجلترا خصمه السنغالي بثلاثية دون رد اليوم الأحد في لقاء دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 الذي أقيم بينهما على أرضية ستاد البيت ليبلغ الدور ربع النهائي.

جاءت أهداف المنتخب الإنجليزي عن طريق كلٍ من جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا في الدقائق 38 و 45+3 و 57 على التوالي.

ورغم محاولات السنغاليين، إلا أنهم لم ينجحوا في طرق شباك الحارس جوردان بيكفورد.

إنجلترا تتجاوز عقبة السنغال (المصدر: أ ف ب)

إنجلترا تتأهل لملاقاة فرنسا

بهذه النتيجة، تأهل فريق الأسود الثلاثة للدور ربع النهائي الذي سيواجه فيه غريمه الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب بولندا بنتيجة 3-1 في وقت سابق من اليوم الأحد.

وتقام مواجهة ربع النهائي بين العملاقين الأوروبيين يوم السبت المقبل على أرضية ستاد البيت.