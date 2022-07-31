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إنجلترا تهزم ألمانيا وتفوز ببطولة كأس أوروبا للسيدات

منشور 31 تمّوز / يوليو 2022 - 06:38
ملعب ويمبلي يشهد حضورا ضخماً في النهائي (المصدر: تويتر)
ملعب ويمبلي يشهد حضورا ضخماً في النهائي (المصدر: تويتر)
كلمات دالة:منتخب إنجلترا للسيداتمنتخب ألمانيا للسيداتكأس أمم أوروبا للسيدات

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