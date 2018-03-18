إنديان ويلز: نهائي مرتقب بين فيدرر وديل بوترو

فيدرر يواجه ديل بوترو في النهائي

انحصر لقب دورة إنديان ويلز الأميركية لكرة المضرب بين السويسري روجر فيدرر المصنف الأول عالمياً، والأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو السادس، اللذين تواجها 24 مرة حتى الآن.

وفي نصف النهائي السبت، فاز فيدرر بصعوبة على الكرواتي بورنا تسوريتش 5-7 و6-4 و6-4، وديل بوترو بسهولة على الكندي ميلوش راونيتش 6-2 و6-3.

وأصبح فيدرر على بعد فوز واحد من أن يصبح أكثر اللاعبين فوزاً بلقب دورة إنديان ويلز، اذ يتشارك حالياً الرقم القياسي بعدد ألقاب هذه الدورة مع الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ودع نسخة هذا العام بعد مباراة واحدة بخسارته في الدور الثاني أمام الياباني المغمور تارو دانيال.