إنفانتينو غير مهتم بدوري السوبر الأوروبي

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه غير مهتم بفكرة دوري السوبر الأوروبي بعدما ذكرت تقارير أن هناك مفاوضات بين أندية الصفوة لإطلاق مسابقة جديدة بدعم من الجهة المسؤولة عن كرة القدم.

وفي مقابلة مع وسائل إعلامية سويسرية، قال إنفانتينو إن تركيز فيفا ينصب على نجاح النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية والتي ستقام بمشاركة 24 نادياً لأول مرة في الصين عام 2022.

وأضاف “كرئيس لفيفا، أنا مهتم بكأس العالم للأندية وليس بدوري السوبر. بالنسبة لي، لا يتعلق الأمر ببايرن ميونيخ ضد ليفربول وليس ببايرن ضد بوكا جونيورز”.

وأضاف “ليفربول يملك 180 مليون مشجع حول العالم، وفلامينغو يملك 40 مليون مشجع، منهم 39 مليوناً في البرازيل. ربما يملك ليفربول خمسة ملايين مشجع في إنجلترا و175 مليوناً حول العالم”.

وتابع “أرغب في وجود أندية من خارج أوروبا تملك فرصة الانتشار العالمي في المستقبل. هذه رؤيتي، أن نملك 50 نادياً و50 منتخباً وطنياً بوسعها أن تصبح بطلة للعالم”.

وذكر تقرير أن أكثر من 12 نادياً من مسابقات الدوري الكبرى في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا دخلت في مفاوضات لتأسيس مسابقة جديدة وتحديد موعد مؤقت لانطلاق المسابقة في 2022.

ورفض فيفا في البداية التعليق على ما ذكره التقرير بمشاركته في هذه الخطط.

أما يويفا فكان أكثر وضوحاً في موقفه من خلال رئيسه السلوفيني أليكساندر تشيفرين، الذي أعرب عن رفضه القاطع لبطولة دوري السوبر الأوروبي، التي تشير تقارير إلى أنها ستحل محل دوري أبطال أوروبا.

وأضاف “مبادئ التضامن والصعود والهبوط، والدوريات المفتوحات لا تقبل النقاش أو التفاوض، وهذا ما يجعل عجلة الكرة الأوروبية تدور، وبطولة دوري أبطال أوروبا هي الأفضل في العالم”.

وأتم “يويفا والأندية ملتزمان بالبناء على القوة الحالية للبطولة، وليس تدميرها من أجل إقامة بطولة دوري السوبر من 10 أو 12 أو حتى 24 نادياً، والتي ستصبح دون شك غير ممتعة”.