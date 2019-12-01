إنفانتينو يدعو لإطلاق دوري إفريقي

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانينتو إلى إطلاق دوري إفريقي يضم نخبة أندية القارة واستثمار مبلغ يفوق مليار دولار من أجل تحسين البنى التحتية للملاعب فيها.

وجاء كلام إنفانتينو خلال زيارة يقوم بها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاماً على تأسيس نادي تي بي مازيمبي العريق، وقال رئيس فيفا بهذه المناسبة: “يتعين علينا اختيار أفضل 20 نادياً في إفريقيا وجعلها تشارك في دوري إفريقي.

“هذا الدوري من شأنه أن يجني إيرادات بقيمة 200 مليون دولار مما سيجعله من بين أفضل عشرة دوريات في العالم”.

وكشف إنفانتينو أنه بصدد إطلاق نداء “لجمع مبلغ مليار دولار من أجل منح كل دولة إفريقية ملعب كرة قدم بمواصفات فيفا”.

واعتبر رئيس فيفا الذي تولى منصبه في فبراير عام 2016، أن أفكاره هذه ستساهم في جعل كرة القدم الإفريقية تنافس عل المستوى الدولي، وقال في هذا الصدد “سنختار أفضل الحكام الإفريقيين وسندفع لهم ونجعل منهم حكاماً محترفين”.

وختم حديثه قائلاً “أريد أخذ كرة القدم هنا إلى قمة العالم”.

ويعمل الاتحاد الدولي على إظهار دعمه لرياضة كرة القدم في كافة أنحاء العالم من خلال القيام بالعديد من المبادرات والتصورات داخل فيفا.

وكان فيفا قد كشف مؤخراً عن تعيين المدرب آرسين فينغر مديراً لتطوير كرة القدم العالمية، في أول منصب رسمي يتولاه منذ رحيله عن تدريب آرسنال في صيف 2018.

ونشر فيفا عبر موقعه الرسمي صورة لرئيسه إنفانتينو يصافح المدرب المخضرم، موضحاً أنها التقطت أثناء “الترحيب” به في مقر الاتحاد في مدينة زيوريخ السويسرية.