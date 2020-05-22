إنييستا: برشلونة لم يستغل ميسي

اعترف الأسطورة أندريس إنييستا أن فريقه السابق برشلونة لم يستغل ليونيل ميسي كما ينبغي، في تحقيق المزيد من الألقاب خاصة دوري الأبطال الذي حققه معه فقط أربع مرات.

وقال القائد الحالي لفيسيل كوبي الياباني لصحيفة “أولي” الأرجنتينية: “برشلونة كان يجب أن يفوز بدوري أبطال أوروبا عدداً أكبر من المرات مع ميسي، لدي شعور أنه على مستوى برشلونة، وبعدما امتلك ميسي لفترة طويلة، لدينا 4 بطولات دوري أبطال فقط، لكن بوجود مثل الفريق الذي امتلكناه، بالتأكيد برشلونة كان يجب أن يحظى بالمزيد من الألقاب، كان يجب أن نتدرب للفوز بهذه البطولة”.

وحقق برشلونة دوري الأبطال أعوام 2006 و2009 و2011 و2015، مع الجيل الذهبي للنادي بوجود ميسي وإنييستا وآخرين، لكنه لم يتمكن من الوصول للقب السادس، وسط سيطرة ريال مدريد غريمه التقليدي عليها وتحقيقه اللقب 4 مرات بين 2014 و2018، منها 3 مرات متتالية.

ورأى إنييستا في المقابلة، التي نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية أمس، أن نفس الأمر يحدث مع منتخب الأرجنتين الذي يعاني للفوز بالبطولات، حيث قال: “الأمر مدهش، الأرجنتين تمتلك لاعبين رائعين، ويمتلكون لاعباً هو الأفضل في التاريخ، ومن المفترض أن ينجحوا، لكن التفاصيل تتدخل دائماً”.