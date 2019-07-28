إنييستا: لست نادماً على ترك برشلونة

شدد أندريس إنييستا، قائد فيسيل كوبي على أنه عاش لحظات غريبة واستثنائية خلال المباراة الودية أمام فريقه السابق برشلونة، رافضاً ما يتردد بأنه نادم على الرحيل عنه.

وقال إنييستا: "عقب المباراة قمت بحمل حقيبة كاملة فيها جميع قمصان لاعبي برشلونة أهديتها إلى زملائي في فيسيل، للاحتفاظ بهذه الذكرى، حصلت على أكثر من 20 قميصاً.

"في الحقيقة اللعب ضد سيرجيو بوسكيتس كان غريباً، اعتدنا اللعب سوياً في برشلونة، لكن كان يوماً استثنائياً، حاولت هز الشباك ولكن الحظ لم يحالفنا الحظ".

وبشأن الحسرة على رحيله عن البارسا، أجاب إنييستا: "الندم كلمة قوية وقاسية، أؤكد دائماً إذا كان لدي القوة الكافية للاستمرار مع برشلونة، بالتأكيد كنت سأظل، لكن مرحلتي انتهت".

وفي ختام تصريحاته، تمنى إنييستا التوفيق لزملائه وإدارة برشلونة في الفوز بالألقاب الموسم الجديد.