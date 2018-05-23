إنيييستا ينضم لفريقه الجديد السبت القادم
أندريس إنييستا
حسم أندريس إنييستا، قائد برشلونة الراحل، مستقبله بعد التوصل لاتفاقٍ نهائي مع فيسيل كوبي الياباني.
وخاض الدولي الإسباني آخر مباراة له مع البارسا السبت الماضي أمام ريال سوسييداد في ختام منافسات الليغا.
وأعلنت وكالة "NHK" اليابانية توقيع إنييستا بصورة نهائية مع فيسيل كوبي، وسيصل اليابان غداً الخميس للتوقيع على العقد.
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وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديم النجم الإسباني السبت القادم.
وكان فريق كوبي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يطلب من الجمهور فيها الاستعداد لمفاجأة مدوية السبت القادم، لكنه عاد وحذفها.
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