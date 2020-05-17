إيتو: أنا أفضل من دروغبا وضيوف

يرى الكاميروني سامويل إيتو، مهاجم برشلونة وإنتر ميلان السابق، أنه أفضل من الإيفواري ديدييه دروجبا والسنغالي الحاجي ضيوف، عندما يتعلق الأمر بمشوار كل منهم محلياً وقارياً وعالمياً.

وقال إيتو في تصريحات نقلها موقع «فوتو ميركاتو» الفرنسي، الجمعة: «بدون نقاش، أنا أفضل بكثير من الحاجي ضيوف، وبالتأكيد مسيرتي تضعني قبل ديدييه دروغبا».

ورد المهاجم السابق الفائز بدوري الأبطال مع برشلونة وإنتر على ضيوف، الذي وصف نفسه بالأفضل في تاريخ إفريقيا، وبعده دروغبا.

وحول أفضل مهاجم شاهده في حياته، أشار إيتو إلى أنه كان معجباً بالبرازيلي رونالدو، بينما يعتبر الثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي الأميز في الفترة الحالية.