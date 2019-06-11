إيتو: صلاح الأفضل في إفريقيا

تمنى سامويل إيتو أن يجمع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 بين منتخب بلاده الكاميروني ونظيره المصري صاحب الضيافة تكراراً لنهائي النسخة الماضية.

وقال الأسطورة الكاميرونية خلال مؤتمر صحفي دعائي عن أمم إفريقيا: "كان نهائي 2017 رائعاً بين مصر والكاميرون، كما تكرر الأمر في نهائي بطولتي 2008 و1986"، كما تمنى أن يتكرر النهائي بين المنتخبين في نسخة هذا الصيف.

وأوضح إيتو أن لدى الكاميرون القدرة على حصد لقب أمم إفريقيا.

وانتقل إيتو للحديث عن محمد صلاح نجم منتخب مصر، مؤكداً أنه أفضل لاعب في إفريقيا حالياً، مشدداً على أنه قدم موسماً استثنائياً مع ليفربول الذي حصل معه على لقب دوري أبطال أوروبا.