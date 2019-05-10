إيسكو سيغادر ريال مدريد بحال ضم هازارد

أكد موقع "كالتشيوميركاتو" الجمعة، أن فرانسيسكو إيسكو في طريقه لمغادرة ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، في حالة توقيع ناديه مع إيدين هازارد.

ومن المتوقع أن يقدم الإسباني طلب انتقال إلى إدارة النادي الملكي الصيف القادم، كونه يريد خوض دقائق أكبر وهذا سيكون صعباً في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين في مركزه.

ويرغب إيسكو في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، واللعب تحت قيادة مواطنه بيب غواريولا في مانشستر سيتي كما أشارت بعض الصحف الإسبانية.

يذكر أن يوفنتوس أيضاً خيار مناسب بالنسبة لإيسكو في حال صعوبة توقيعه مع سيتي، حيث تفكر إدارة النادي الإيطالي بضمه لتدعيم صفوفها بلاعب لديه خبرة الفوز بدوري أبطال أوروبا.