إيسكو يرفض الرحيل إلى الدوري الألماني

يتواصل الغموض حول مستقبل إيسكو لاعب وسط ريال مدريد، في ظل تكهنات بقرب رحيله، وخاصة مع رغبة المدرب زين الدين زيدان في ضم بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

في هذا الصدد، قالت شبكة "ESPN" أمس، أن هناك اهتماماً من عدة أندية أوروبية بضم الدولي الإسباني، على رأسها بوروسيا دورتموند.

وأفادت الشبكة بأن دورتموند تقدم بالفعل بعرض رسمي لضم نجم ملقة السابق، إلا أن لاعب الوسط لم يرحب به، حيث رأى أن النادي الألماني أقل من طموحاته في الوقت الراهن.

وعانى إيسكو من تهميش دوره مع ريال مدريد الموسم المنصرم، لا سيما خلال حقبة المدرب سانتياغو سولاري.

ويطمح إيسكو للبقاء مع ريال لموسم آخر على الأقل، على أمل إقناع زيدان بمنحه فرصة المشاركة بصفة أساسية.