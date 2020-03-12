إيسكو يعود لتدريبات ريال مدريد

تلقى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، نبأ ساراً قبل مواجهة آيبار، ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وشهد التدريب الجماعي، أمس الأربعاء، عودة لاعب خط الوسط إيسكو الذي غاب عن مواجهة ريال بيتيس، بسبب إصابة في الظهر.

ووفقاً لصحيفة "ماركا"، من المتوقع أن يكون إيسكو جاهزاً للمشاركة أمام آيبار خلف الأبواب المغلقة، بعد قرار المسؤولين بإجراء المباراة بدون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا.

وغاب عن المران، الرباعي تيبو كورتوا، ومارسيلو، وإيدين هازارد، وماركو آسينسيو للإصابة.

وكان ريال مدريد قد فقد صدارة الدوري لصالح غريمه برشلونة، بعدما خسر أمام ريال بيتيس بهدف لاثنين ليتجمد رصيده عند 56 نقطة.