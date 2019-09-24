إيسكو يقترب من العودة

أنهى ريال مدريد الحصة التدريبية الأولى تحضيراً لمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في المباراة أمام إشبيلية، خاضوا تدريبات خفيفة على العشب وداخل صالة الألعاب الرياضية.

وأضاف أن التدريبات شهدت مواصلة تعافي الرباعي ماركو آسينسيو ولوكا مودريتش ومارسيلو وإيسكو.

وتابع الموقع أن إيسكو شارك في جزء من التدريبات الجماعية، مما يؤكد اقترابه من العودة والمشاركة في المباريات، بينما خاض الثنائي مودريتش ومارسيلو تدريبات منفردة على العشب.

ولفت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال، قام باستدعاء بعض لاعبي كاستيا للمشاركة في الحصة التدريبية.