إيطاليا تسعى لحسم تأهلها أمام سويسرا

يمكن لمنتخب إيطاليا ضمان التقدم لأدوار خروج المغلوب ببطولة يورو 2020 قبل مباراة على نهاية مرحلة المجموعات، عندما يواجه سويسرا في روما اليوم الأربعاء، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام مدرب عائد إلى ملعبه السابق.

ويسود شعور بالحماس في إيطاليا عقب فوز مقنع على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة يوم الجمعة الماضي، وسط تطلعات بوصول فريق المدرب روبرتو مانشيني لنقطة بعيدة.

إيطاليا تتطلع للحفاظ على نظافة شباكها

ومثل المعروف عن إيطاليا في جزئية الالتزام الخططي والصلابة الدفاعية، حافظت على نظافة شباكها في آخر تسع مباريات بجميع المسابقات لكن ثورتها الهجومية هي التي جذبت الأنظار.

ووصلت تركيا للبطولة في حالة مذهلة بعد تألقها في التصفيات، لكن إيطاليا استعرضت قوتها في المباراة الافتتاحية وأظهرت براعتها في الهجوم كما تبرع في الدفاع.

ونتيجة لذلك من الصعب أن يقلل مانشيني من حجم التوقعات بشأن فريقه بعد أن حافظ على سجله خالياً من الهزيمة في 28 مباراة تحت قيادة المدرب البالغ عمره 56 عاما.

وقال مانشيني عقب الفوز على تركيا: «من المهم أن نبدأ بقوة في روما وأعتقد أننا أقنعنا الجميع، الجماهير وكل المشاهدين لكن توجد ست مباريات وهناك العديد من المنتخبات الجيدة».

ملعب مألوف

الفوز على سويسرا سيجعل إيطاليا أول فريق يتأهل لثمن النهائي دون النظر إلى بقية نتائج المجموعة، لكن الرجل الذي سيحاول إيقافها يعرف الملعب الأولمبي، الذي يستضيف مباراة اليوم، خير معرفة.

وقبل أن يتولى فلاديمير بيتكوفيتش قيادة سويسرا في 2014 كان يدرب لاتسيو وتوج معه بكأس إيطاليا خلال موسم ونصف في النادي المنتمي إلى روما.

وقال بيتكوفيتش لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الأسبوع الماضي: «العودة إلى روما.. مدينة رائعة عشت فيها خلال جزءاً مهماً جداً من مسيرتي والعودة جميلة دائماً».

وأضاف: «أنا مرتبط بالمدينة والملعب وفزت بكأس تاريخية للجماهير في روما وللكرة الإيطالية ولها أهمية خاصة لمشجعي لاتسيو».

وبدا أن سويسرا بقيادة بيتكوفيتش ستحقق بداية مظفرة أمام ويلز في بطولة أوروبا السبت الماضي لكن هدف كيفر مور فرض التعادل 1-1.

ونتيجة لذلك يتعين على المدرب المولود في البوسنة بذل جهد كبير لمساعدة فريقه في التأهل لثمن النهائي بتحقيق تعادل على الأقل في ملعب مألوف أمام منافس متألق.

وحذر ريمو فرويلر، لاعب وسط سويسرا، زملاءه من تكرار أخطاء المباراة الأولى أمام ويلز، إذا أرادوا أن يكون لهم أي فرصة أمام إيطاليا.

وقال فرويلر: «ضد ويلز يبدو أننا نسينا الضغط، في وقت ما من المباراة، ولعبنا بسلبية.. لو كررنا ذلك يوم الأربعاء سنكون لقمة سائغة أمام إيطاليا، لكن إذا لعبنا بالأسلوب الذي نعرفه، فأعتقد أنه يمكننا تحقيق شيء ما».

وتوقع أن منتخب بلاده سيستحوذ على الكرة بشكل أقل، وقال لاعب وسط أتالانتا: «لن تكون مباراة مشابهة، لن نستحوذ أبداً على الكرة بنسبة 70 في المئة ضد إيطاليا، كما كان الوضع في باكو، ربما سنتقاسم الاستحواذ، لأن الفريقين سيرغبان في الحصول على الكرة»، وأردف «يجب ألا نكرر ما فعلته تركيا، والعودة للدفاع بشكل غير مبرر».

ولحساب ذات المجموعة تلتقي اليوم أيضاً تركيا مع ويلز، في حين تلعب فنلندا مع روسيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.