إيطاليا تهزم بلجيكا وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020

واصل منتخب إيطاليا مشواره الناجح في بطولة يورو 2020 وأقصى غريمه البلجيكي بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في ربع النهائي الذي أقيم على ملعب آليانز آرينا في ميونيخ.

كانت الأفضلية واضحة للآتزوري في أغلب فترات المباراة، مقابل اعتماد بلجيكا بصورة غريبة على المرتدات السريعة.

واستطاع المنتخب الإيطالي أن يترجم أفضليته في الأداء إلى تقدم في النتيجة، حيث وضع نيكولو باريلا هدف المقدمة في الدقيقة 31 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس تيبو كورتوا.

ورغم التأهل لم يظهر منتخب بلجيكا أنياباً هجومية كالمتوقع قياساً بالأسماء المتاحة، مقابل سيطرة إيطالية وأفضلية واضحة أتت ثمارها بهدف ثانٍ في الدقيقة 44 من تسديدة رائعة عبر لورينزو إنسيني من خارج المنطقة.

وومنح حكم المباراة قبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ بلجيكا ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه جيوفاني دي لورينزو على جيريمي دوكو، تمكن روميلو لوكاكو من ترجمتها بنجاح في شباك الحارس جيانلويجي دونارما مقلصاً الفارق.

وبدأ منتخب بلجيكا الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، وأهدر لوكاكو فرصتين بصورة غريبة جداً حرما فريق المدرب روبرتو مارتينيز من العودة في النتيجة.

ومع ذلك تحسن منتخب إيطاليا وعادت أفضليته مقابل اعتماد بلجيكي على المرتدات رغم التأخر في النتيجة، ليتمكن الإيطاليون من بلوغ نصف النهائي مع نهاية المباراة.

هكذا، يضرب الآتزوري موعداً مع منتخب إسبانيا في نصف النهائي على ملعب ويمبلي، في تكرار لنهائي يورو 2012، الذي انتهى بفوز الإسبان برباعية نظيفة في لقاء أكمله الإيطاليون بـ 9 لاعبين.