إيفرتون يحقق فوزاً قاتلاً على آرسنال في الدوري الإنجليزي

حقق إيفرتون فوزاً ثميناً على حساب مستضيفه آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة وإن كانت الغلبة لآرسنال في المحاولات الهجومية والاستحواذ على الكرة، وعندما كانت المواجهة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، سدد ريتشارليسون كرة صاروخية حاول بيرند لينو حارس آرسنال التصدي لها دون جدوى لتستقر الكرة داخل مرماه معلنة عن هدف للتوفيز في الدقيقة 76.

بهذا الفوز، رفع إيفرتون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 46 نقطة في المركز التاسع.