إيفرتون يدخل سباق أغويرو

دخل إيفرتون سباق ضم سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي والذي سيغادر الفريق مع نهاية عقده في يونيو، بعد 10 مواسم زاخرة بالألقاب والإنجازات الشخصية.

وسينضم إيفرتون إلى فرق تشيلسي وتوتنهام وليدز يونايتد وبرشلونة وإنتر ميلان الطامعة في الحصول على توقيع الهداف التاريخي لسيتي.

وكشفت صحيفة “دايلي ستار” البريطانية عن أن إيفرتون سيكون قادراً على دفع راتب الهداف الأرجنتيني صاحب الـ 32 عاماً الذي كان يتقاضاه في سيتي وقدره 240 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وفي حال تخفيض أجره فإنهم سيعوضونه بمكافأة تسجيل ضخمة.

ويتطلع التوفيز بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي لتدعيم الفريق بهداف مميز يساعد على لعب أدوار مهمة والوصول إلى منصات التتويج.

وسجل أغويرو 258 هدفاً في 386 مباراة مع مانشستر سيتي، وهو ما سيجعله هدفاً مهماً لكثير من الأندية في الصيف.

وفاز الدولي الأرجنتيني بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات، وبكأس الاتحاد 5 مرا، وبكأس الرابطة 6 مرات.