إيفرتون يضاعف من محن ليفربول ويهزمه بهدفين نظيفين

حقق إيفرتون فوزاً تاريخياً على مستضيفه ليفربول بهدفين دون رد على ملعب آنفيلد في لقاء ديربي ميرسيسايد ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدفا التوفيز عن طريق ريتشارليسون بتمريرة ذكية من خاميس رودريغيز في الدقيقة الثالثة، وغيلفي سيغوردسون من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق.

بهذه النتيجة، رفع إيفرتون رصيده إلى 40 نقطة ليتساوى مع ليفربول تحديداً بمجموع النقاط، إلا أنه يتخلف عنه بفارق الأهداف في المركزين السادس والسابع على التوالي.

وهذا هو الانتصار الأول لإيفرتون على ملعب آنفيلد منذ عام 1999.