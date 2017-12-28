إيقاف كارفاخال لمباراة واحدة مع ريال مدريد

داني كارفاخال

قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف داني كارفاخال الظهير الأيمن لريال مدريد لمباراة واحدة في الليغا.

وتأتي العقوبة على خلفية البطاقة الحمراء التي حصل عليها الدولي الإسباني في لقاء الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة (0-3)، بعدما استخدم يده لمنع الكرة من دخول مرمى فريقه.

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وبهذه العقوبة يتأكد رسميا غياب كارفاخال عن مواجهة ريال مدريد أمام ضيفه سيلتا فيغو، في المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للميرينغي زين الدين زيدان على أشرف حكيمي، ليشغل مركز الظهير الأيمن بدلاً من كارفاخال في لقاء سيلتا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بعد انقضاء 17 مرحلة، ويتأخر بفارق 14 نقطة كاملة عن غريمه برشلونة المتصدر (45 نقطة).