إيقاف كومان مدرب برشلونة بسبب إهانة الحكم الرابع

قررت لجنة مسابقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة، معاقبة مدرب برشلونة رونالد كومان، بالإيقاف مباراتين بعد طرده في اللقاء أمام غرناطة بسبب إهانة الحكم الرابع.

وقال المدير الفني الهولندي بعد المباراة التي تعرض فيها للطرد في الدقيقة 66 "لم أرتكب أي خطأ، وفقاً لمذكرة الحكم، فإني أهنت الحكم الرابع، وبالنسبة لي لم يحصل ذلك".

وقررت لجنة المسابقات معاقبة المدرب وفقاً للمادة 117 في اللائحة، وبالتالي فإنه لن يجلس على دكة القيادة الفنية في مواجهتي البارسا أمام فالنسيا في ملعب ميستايا، وأمام أتلتيكو مدريد في كامب ناو.