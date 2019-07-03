إيقاف مارسيلو في البرازيل

تعرض مارسيلو ظهير ريال مدريد الأيسر للإيقاف في البرازيل بسبب رفضه الخضوع لفحص تعاطي الكحول أثناء القيادة.

ولم ينضم مارسيلو لقائمة البرازيل المشاركة في كوبا أميركا لأسباب فنية، لكنه يتواجد حالياً في وطنه لقضاء العطلة.

وقالت صحيفة "أو غلوبو" أن مارسيلو تعرض للإيقاف والحرمان من القيادة لمدة عام في البرازيل بسبب انتهاء صلاحية رخصته.

كما دفع الظهير الأيسر غرامة قدرها 600 يورو رغم رفضه الخضوع لاختبار الكشف عن الكحول في الدم.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مارسيلو للإيقاف، إذ سبق وواجه الأمر ذاته في مدريد عام 2013 ودفع غرامة قدرها 6000 يورو.

ووصل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أميركا للمرة الأولى منذ 12 عاماً بانتظار المتأهل من لقاء نصف النهائي الآخر بين منتخبي بيرو وتشيلي.