إيكاردي وناينغولان خارج حسابات إنتر للموسم الجديد

كشف جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر عن رغبة النادي في التخلي عن الثنائي رادجيا ناينغولان وماورو إيكاردي.

وقام النيراتزوري مؤخراً بتعيين أنتونيو كونتي على رأس الجهاز الفني للفريق، وبات يعمل حالياً على تجديد عناصره.

ويستمر الخلاف بين إدارة إنتر وإيكاردي، كما يبدو ناينغولان في طريقه نحو الرحيل هذا الصيف.

وقال ماروتا في تصريحات صحفية: "إيكاردي وناينغولان خارج حسابات مشروعنا الجديد، تحدثنا معهم بخصوص هذا الشأن.

"مع كامل الاحترام لهما، لكننا نحتاج للوضوح والجدية في هذه المرحلة، كلاهما على أعلى مستوى، لكن هذا وحده لا يكفي.

"على إيكاردي العودة للتدريبات من باب الاحترام لنا، حتى ولو كان معروضاً للبيع".

يذكر أن العديد من التكهنات كشفت مؤخراً عن رغبة إنتر في ضم المهاجم روميلو لوكاكو، مع إمكانية انتقال إيكاردي لمانشستر يونايتد في صفقة تبادلية، إلا أنه أمر ترفضه إدارة الشياطين الحمر حتى الآن.