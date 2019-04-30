إيكاردي يريد البقاء في إنتر 150 عاماً

تحدثت واندا نارا، زوجة ووكيلة أعمال النجم ماورو إيكاردي عن مستقبل المهاجم مع إنتر.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية ذكرت في وقت سابق أن الدولي الأرجنتيني يستعد لمغادرة إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل توتر العلاقة مع لوتشيانو سباليتى المدير الفني للفريق، لا سيما بعد أزمة تجريده من شارة القيادة.

وأكدت نارا، في تصريحات لشبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية: "سيبقى إيكاردي في إنتر، لقد حسم قراره بالفعل، ويتمنى أن يبقى لمدة 150 عاماً، إنه صغير السن ويستطيع البقاء لفترة طويلة".

وأضافت زوجة إيكاردي: "لم أكن أعلم بأنه سيشارك أمام يوفنتوس، لست من أصدقاء سباليتي مثل (أنتونيو) كاسانو، أحببت طريقة لعب ماورو، إنه يلعب من أجل الفريق، يفعل ما يطلبون منه، إنه يستمع للتعليمات ويتبعها".