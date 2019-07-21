إيمبولي يؤكد قرب انتقال بن ناصر إلى ميلان

ألمح بييترو أكاردي، مدير إيمبولي الرياضي لانتقال النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى ميلان.

وشغلت صفقة انتقال بن ناصر إلى الروسونيري وسائل الإعلام الإيطالي خلال الأسابيع الماضية بعد مفاوضات شاقة بين الأطراف المعنية، بعد تألق النجم الجزائري في كأس الأمم الإفريقية التي توج منتخب بلاده بلقبها.

وقال أكاردي لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت": "إسماعيل مهاري، يذكرني بغاتوزو في أسلوب لعبه كثيراً، تكتيكياً اعتبره لاعباً مميزاً للغاية.

"جماهير ميلان ستحبه كثيراً وستعشق أسلوبه، إنه محارب وشخصية يحبها الجميع في غرف الملابس.

"أتذكر في لقاء فيورنتينا أنه استرجع الكرة من الخصم، لكن الأخير أصابه بقطع في القدم، يومها احتاج سبعة غرز لكنه قرر الاستمرار".

وأشارت آخر التقارير أن بن ناصر سينتقل لميلان في صفقة تقدر في حدود 16 مليون يورو.

وتم اختيار الجزائري كأفضل لاعب في أمم إفريقيا الأخيرة بمصر، والتي تُوج بلقبها رفقة محاربي الصحراء.