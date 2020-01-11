إيموبيلي يمنح لاتسيو فوزاً ثميناً على نابولي

سجل تشيرو إيموبيلي هدفاً منح به فريقه لاتسيو فوزاً مهماً وصعباً على ضيفه نابولي، وذلك على ملعب أولمبيكو لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 82 حينما استغل المهاجم خروج دافيد أوسبينا حارس الضيوف وسدد كرة ملتفة صعبة في الشباك.

بهذا الانتصار، رفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث ليواصل التألق والضغط على ثنائي المقدمة يوفنتوس وإنتر ميلان.

فيما تجمد رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز التاسع ليواصل تخبطه تحت إشراف المدرب جينارو غاتوزو.