ابنة محمد صلاح تسرق الأضواء في ختام الدوري الإنجليزي

احتفل محمد صلاح نجم ليفربول مع زوجته ماجي وابنته مكة، بنيل الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي، الذي تشاركه هذه المرة مع كلٍ من ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ.

وبعد الفوز على ولفرهامبتون 2-0، الأحد ضمن المرحلة الأخيرة من البطولة، احتفل الدولي المصري على أرض الملعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيل 22 هدفاً، ليتساوى مع زميله في ليفربول ماني، ومهاجم آرسنال أوباميانغ.

ورافق صلاح على أرض الملعب زوجته وابنته، التي حظيت، كما حدث العام الماضي، بتشجيع جمهور ملعب آنفيلد عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب، قبل أن تودعها شباك المرمى على وقع الصيحات والتصفيق، وفقاً لمقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر صلاح صورة عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يحمل الحذاء الذهبي وطفلته إلى جانبه، مع تعليق ساخر قال فيه: "نعم، أعرف أن لدينا مثله في المنزل، لكن هذا جديد!"

وكان صلاح (26 عاماً) قد أنهى الموسم الماضي، الأول له مع الفريق الإنجليزي بعد انتقاله من روما، منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 32 هدفاً، وهو رقم قياسي لبطولة إنجليزية من 38 مرحلة.

ورغم معاناته هذا الموسم من شح في التهديف امتد 8 مباريات في مختلف المسابقات، أنهى الدولي المصري البطولة بـ 22 هدفاً، من أصل 26 له في مختلف المسابقات مع ليفربول.

ورفع صلاح رصيده في موسمين مع ليفربول إلى 70 هدفاً (سجل 40 في مختلف المسابقات الموسم الماضي)، علماً بأنه لا يزال قادراً على رفع غلته هذا الموسم، إذ تنتظره المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في الأول من الشهر القادم.