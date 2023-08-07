اتحاد جدة يحضر عرضاً فلكياً لضم كيفين دي بروين

أصبح النجم البلجيكي كيفين دي بروين أحدث الأسماء المرتبطة بانتقال محتمل إلى المملكة العربية السعودية بحسب تقارير إعلامية.

فقد أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعب يجذب أنظار الاتحاد بطل دوري روشن، والذي سعى أيضاً خلال الأيام الماضية لضم النجم المصري محمد صلاح من ليفربول.

ومع أن دي بروين وصل لعامه الـ 32، إلا أنه لا يزال مقتنعاً بقدرته على تقديم الإضافة في أوروبا، علماً بأنه أهدر ركلة ترجيح لمانشستر سيتي يوم الأحد في لقاء درع الاتحاد الإنجليزي الذي خسره أمام ليفربول بركلات الترجيح.

ويحضر اتحاد جدة عرضاً ضخماً في محاولة لإقناع نجم فولفسبورغ السابق بالانضمام إلى الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي، والبرتغالي جوتا.

ويمتد العقد الذي يربط النجم البلجيكي بمانشستر سيتي حتى يونيو من عام 2025، وتصل قيمته الحالية في السوق لقرابة 70 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".