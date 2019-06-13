اجتماع بين ممثلي مانشستر يونايتد ويوفنتوس في لندن

كشفت تقارير إعلامية إيطالية عن اجتماع دار في لندن بين ممثلي يوفنتوس ومانشستر يونايتد لمناقشة سوق الانتقالات الصيفي.

ويتواجد فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفي في العاصمة الإنجليزية من أجل حسم مصير ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الذي ارتبط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بتولي قيادة بطل إيطاليا.

وأكدت شبكة "سكاي" أن باراتيتشي اجتمع بمسؤولي يونايتد أيضاً لمناقشة كيفية إعادة بول بوغبا من جديدة إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

ويحظى الدولي الفرنسي باهتمام ناديه السابق، بالإضافة لريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان وفقاً لوسائل الإعلام في أوروبا.

وذكر التقرير أن جواو كانسيلو، ظهير يوفنتوس، قد يدخل ضمن صفقة بوغبا، لتخفيض قيمتها التي قد تصل إلى 120 مليون يورو.

وارتبط اسم كانسيلو في الأيام الأخيرة بالانتقال للغريم مانشستر سيتي مقابل قرابة 55 مليون يورو، أو في صفقة تبادلية مع دانيلو، ظهير الفريق الإنجليزي.

وسيستغل باراتيتشي وفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" تواجده في إنجلترا للتفاوض حول كيران تريبيير ظهير توتنهام، والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وكان بوغبا قد انتقل إلى يونايتد قادماً من يوفنتوس صيف عام 2016 مقابل ما يقارب 100 مليون يورو.