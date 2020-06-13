اجتماع يحسم مصير كوتينيو

كشف تقرير إسباني عن اجتماع حاسم لمستقبل فيليبي كوتينيو نجم برشلونة، المعار حالياً إلى بايرن ميونيخ.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، سيعقد البارسا اجتماعاً مع كيا جورابشيان وكيل البرازيلي الأسبوع المقبل، لبحث مصير اللاعب بعد تأكد عدم تفعيل بايرن بند الشراء النهائي نظير 120 مليون يورو.

وأشارت إلى أن كوتينيو مستعد لرفض أي عرض قد يبعده عن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

وأوضحت أن كوتينيو يحظى باهتمام آرسنال وتوتنهام وتشيلسي وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد من إنجلترا.

وذكرت أن برشلونة مستعد لقبول صفقة تتراوح قيمتها ما بين 80 و90 مليون يورو، نظير الموافقة على رحيل النجم البرازيلي خلال السوق الصيفي المقبل.