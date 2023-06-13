احتجاز ميسي وتأخيره لساعتين فور وصوله الصين..فما الذي حدث؟

ضجت وسائل الإعلام العالمية وصفحات التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس، وذلك بعد انتشار خبر احتجاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مطار بكين من قبل مراقبي الحدود الصينية.

وتوجه ميسي إلى بكين برفقة أصدقائه في منتخب الأرجنتين من بيننهم زميله أنخيل دي ماريا، وذلك تحضيرًا للقاء الودي المقرر أن يلعب أمام أستراليا يوم الخميس 15 يونيو 2023.

لماذا تم إيقاف ميسي في مطار بكين في الصين؟

وفقًا لموقع "Dailymail"، بعد وصول ليونيل ميسي إلى العاصمة الصينية، اتضح أنه كان يستخدم جواز سفره الإسباني الذي تم رفضه من قبل مسؤولين الحدود، حيث أنه يحتاج إلى تأشيرة للدخول على عكس جواز السفر الأرجنتيني.

أ ف ب

ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فإن بطل كأس العالم 2022 استخدم جواز سفره الإسباني بسبب اعتقاده أن تايوان جزءًا من الصين، حيث قال لمسؤولي الحدود: استخدم جواز سفري الإسباني دون أي مشكلة في تايوان، أليست تايوان جزءًا من الصين؟".

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وبعد أن أبلغ ميسي مسؤولي الحدود أنه لا يحمل جواز سفره الأرجنتيني، تم تأخيره لمدة ساعتين حتى حصل على تأشيرة تمكنه من الدخول بجواز سفره الإسباني ومغادرة المطار.

ومع ذلك، لم تنتهي الأمور هنا واستمرت محنة ميسي في الصين، حيث كان محاصرًا في الفندق الذي يقيم فيه مع زملائه في المنتخب الأرجنتيني بعد تجمع عدد كبير من المشجعين والمحبين في الخارج لمقابلته بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

أ ف ب

وأوضحت التقارير، أن هذه الضجة التي سببها آلاف المعجبين في الصين لرؤية ميسي أدت إلى تأجيل الحصة التدريبية لمنتخب التانغو لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث كان من المستحيل على اللاعبين مغادرة الفندق.

وكان قد أعلن ليونيل ميسي الأسبوع الماضي أنه سينضم إلى فريق ديفيد بيكهام "إنتر ميامي" بعد أن ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد تجاهل عروض أخرى أبرزها كان اللعب مع الهلال السعودي، إلى جانب العودة إلى ناديه القديم برشلونة.