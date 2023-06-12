غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي بعد تحقيقه لدوري الأبطال

أشارت عدة تقارير صحفية أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا حدد بالفعل موعد رحيله عن مانشستر سيتي، وذلك بعد أن قاد النادي لتحقيق ثلاثية مميزة هذا الموسم ختامها كان الفوز بدوري أبطال أوروبا 2023.

وكان الفيلسوف قد قام بتحويل السيتي إلى فريق منافس وقوي جدًا منذ وصوله في عام 2016، حيث حقق 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع جلب أول لقب دوري أبطال أوروبا للنادي بعد الفوز على إنتر ميلان 1-0 على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

غوارديولا يكشف موعد رحيله عن نادي مانشستر سيتي

وفقًا لصحيفة "The Guardian"، فإن المدرب الإسباني بيب غوارديولا يخطط للرحيل عن ملعب "الاتحاد" عندما ينتهي عقده الحالي مع السيتيزنز في عام 2025.

وكان بيب قد وقع عقده الجديد مع نادي مانشستر سيتي في نوفمبر الماضي، ولكن كل التقارير تشير إلى أنه يعتزم الرحيل في صيف 2025، وهو ما سيعلن فيه عن نهاية حقبته الذهبية التي ستكون قد وصلت لتسع سنوات.

في ذات السياق، فإن صاحب الـ52 عامًا الذي يحظى باحترام الجميع كواحد من أعظم المدربين على الإطلاق، حيث أنه لا يمكن لأي أحد إنكار أنه حقق أيضًا نجاحات سابقة في إسبانيا وألمانيا مع كل من برشلونة وبايرن ميونخ.

لكن حاليًا تشير التوقعات أن غوارديولا قد يضع في عين الاعتبار تولي مهمة التدريب على صعيد المنتخبات الدولية في حال قرر الرحيل عن تدريب مانشستر سيتي وإنجلترا في المستقبل.

وحسم غوارديولا مستقبله خلال تصريحاته الصحفية عقب الفوز بلقبه الثالث في دوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية قائلًا: "أعتقد أن المهمة قد أنجزت"، واختتم: "دوري الأبطال يعطي بالفعل معنى للبطولات التي فزت بها مع السيتي".