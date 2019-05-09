احتفال راكيتيتش في إشبيلية يغضب إدارة برشلونة

سافر إيفان راكيتيش، لاعب برشلونة، إلى إشبيلية للاحتفال بأحد المعارض في الإقليم الأندلسي بعد 24 ساعة فقط من خروج البارسا المدوي من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ لاعبي برشلونة لن يعودوا للتدريبات قبل الجمعة استعداداً لمواجهة خيتافي ضمن الدوري الإسباني.

وأوضحت أنّ الكرواتي استغل يومي العطلة للسفر إلى إشبيلية رفقة عائلته والاحتفال بأحد المعارض هناك حيث التقط الصور مع بعض الحاضرين.

وأشارت إلى إن إدارة النادي الكتالوني غاضبة للغاية من تصرف نجم الوسط بعد الخروج المخيب للآمال للموسم الثاني على التوالي.

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة سيتخذ موقفاً من راكيتيش، علماً بأن الصور التي انتشرت على تطبيق "إنستغرام" تم محوها.

يذكر أنّ مستقبل إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة بات موضع شك بعد تكرار الخروج من دوري أبطال أوروبا بصورة مخزية.