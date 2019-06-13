اختراق حساب أبيدال وتوجيه رسالة غامضة لدي ليخت

لم يحسم النجم الشاب ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، قراره حول مستقبله، حيث لا يزال برشلونة وباريس سان جيرمان يتسابقان للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريراً أكدت فيه أن حساب إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تعرض للاختراق، بعد أن فوجئ متابعوه بنشر العبارة الشهيرة للراحل يوهان كرويف، والذي أشار إليها البعض بأنها رسالة مبطنة إلى المدافع الهولندي الشاب دي ليخت.

وكُتبَ عبر حساب أبيدال عبارة أسطورة البارسا: "الشخص الذي يتردد للعب في برشلونة لا نحتاجه"، معلقاً عليها: "شكراً يوهان، أنت مُحق".

وأكد الدولي الفرنسي السابق، أن حسابه على "إنستغرام" الذي لا يديره بشكل شخصي، قد تم اختراقه أمس الأربعاء، قبل أن يستعيده في وقت لاحق، حيث صرح لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية قائلاً: "تم اختراق حسابي على إنستغرام، وأنا لا أستطيع إدارته بشكل اعتيادي وما تم نشره كان عن طريق المخترقين".

وكان مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت، قد التقى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنتيرو هنريكي الأربعاء في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، وناقش الطرفان طلبات دي ليخت الذي سيدرس العرض قبل البت في مستقبله بشكل نهائي.