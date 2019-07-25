استبعاد نيمار من قائمة باريس سان جيرمان أمام إنتر ميلان

استبعد باريس سان جيرمان نجمه نيمار دا سيلفا من لقاءه المقبل أمام نظيره إنتر ميلان ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية التي ذكرت أن البرازيلي لم يتدرب بشكل جماعي كامل بعد رغم سفره مع الفريق.

ويأتي الاستبعاد للسبب الذي ذكرته الصحيفة في المقام الأول، حيث أن نيمار لم يحصل على التدريبات الكافية مع لفريق حتى يشارك في المباريات بعد عطلته الطويلة.

وكان نيمار قد ألمح في تصريحات صحفية سابقة أنه قد يرحل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكشفت تقارير أن المهاجم المثير للجدل يريد الرحيل ويسعى للعودة لناديه السابق برشلونة الذي غادره في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن نيمار عانى من مشاكل عديدة مع إدارة باريس سان جيرمان في الفترة الماضية.