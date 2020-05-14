استراتيجية مبابي لا تخيف ريال مدريد

قال تقرير إسباني أمس أن ريال مدريد يعلم جيداً تفاصيل استراتيجية كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان من أجل الانتقال لصفوفه خلال المرحلة المقبلة.

ويعد الفرنسي هدفاً مهماً جداً لريال مدريد، من أجل تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، وسط اهتمام قوي من ليفربول أيضاً.

وأبدى مبابي سعادته برغبة ليفربول في ضمه باعتباره أحد أفضل الأندية في العالم في التوقيت الحالي، خاصة بعد تتويجه بدوري الأبطال.

في الوقت نفسه، يمكن لمبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما سيشكل عقبة أمام رحيله، حيث يعتبر لاعباً مهماً للغاية في ملعب بارك دو برانس.

ووفقاً لموقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، فإن كل هذه الأمور لن تخيف ريال مدريد، حيث يعلم أن ثناء مبابي على ليفربول والتلميح لإمكانية التجديد مع باريس جزء من الإستراتيجية التي يتعامل بها الفرنسي للضغط على النادي الملكي ودفعه لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمه.

وأكد التقرير أن مبابي يريد اللعب في سانتياغو بيرنابيو، وتحت قيادة زين الدين زيدان، وليس لديه خيار آخر يحفزه، ومن الواضح أنه فخور بمعرفة أن ليفربول يريده، لكن مسيرته يجب أن تمر عبر مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وقد قرر ريال مدريد الانتظار حتى صيف 2021، لبدء المفاوضات مع الباريسيين، حيث سيكون الأمر أسهل نسبياً مع تبقي موسم واحد فقط على نهاية عقده.