اعتراض فلسطيني على إقامة لقاء برشلونة وبيتار في القدس الشرقية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اعتراضه على قرار برشلونة خوض مباراة ودية أمام نظيره بيتار في مدينة القدس.

جاء هذا في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، وأكد خلاله حق الاتحادات المحلية والأندية في لعب مباريات ودية مع أي طرف تحت مظلة أي اتحاد.

لكن الاتحاد أبدى اعتراضه على خوض اللقاء في ذلك الجزء من المدينة، والذي يتبع اتحاد كرة القدم الفلسطيني.

استياء فلسطيني من برشلونة

وكتب الاتحاد في بيانه: "نكرر احترامنا لرغبة برشلونة في اللعب أمام أي فريق يختاره، لكننا نتذكر عدما جاءوا في 2013 برسالة سلام في جولة شملت فلسطين وإسرائيل".

وأضاف: "اليوم تبدو تلك الرسالة غير واضحة بالنسبة لملايين الفلسطينيين والعرب وبقية العالم المؤمن باتخاذ موقف حازم ضد العنصرية".

واشتهر نادي بيتار بوجود مجموعة من المشجعين الذين يقومون بأعمال تخريبية وعنصرية، كما اشتهر بعدم ضم اللاعبين العرب أو المسلمين لصفوفه.

يذكر أن بيتار ضم لاعبين من البوسنة والشيشان لكنهم تعرضوا لعنصرية مقيتة من قبل الجماهير قبل أن يرحلوا.