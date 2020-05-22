اعتزال آدوريز مهاجم بلباو المخضرم

أعلن آريتز آدوريز المهاجم المخضرم لأتلتيك بلباو اعتزاله نهائياً عن عمر 39 عاماً.

وقال الإسباني عبر موقع تويتر «ساعة الوداع أتت، هكذا سينتهي بالنسبة لي هذا الطريق الرائع الذي لا ينسى منذ البداية وحتى النهاية.. شكراً جزيلاً» مرفقاً تعليقه بصورة له وهو شاب محتضناً كرة قدم.

وأضاف «قلت دائماً أن كرة القدم هي التي تتخلى عنك قبل أن تتخلى عنها، بالأمس، نصحني الأطباء بإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن من أجل استبدال وركي»، وأوضح «للأسف، قال جسدي كفى.. لا استطيع مساعدة زملائي كما كنت أود وكما كانوا يستحقون، هكذا هي حياة الرياضي الاحترافي بكل بساطة».

وكان آدوريز يحلم بخوض المباراة النهائية لكأس إسبانيا بين بلباو وجاره ريال سوسييداد التي تأجلت إلى موعد لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن حلمه تبدد بسبب نصيحة الأطباء.

ولد آدوريز في سان سيباستيان على بعد مئة كيلومتر من بلباو، وخاض أول مباراة رسمية في صفوف الأخير عام 2002، ثم دافع عن ألوان بورغوس، وبلد الوليد، ومايوركا، وفالنسيا قبل العودة إلى بلباو عام 2012.

وأحرز آدوريز باكورة ألقابه مع بلباو عندما توج بكأس السوبر الإسباني موسم 2015-2016 على حساب برشلونة، وكان نجم مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة كان نصيبها منه ثلاثية قبل أن يسجل هدف التعادل 1-1 إياباً.

وعاش آدوريز لحظة المجد أيضاً عندما دخل احتياطياً في مباراة فريقه الافتتاحية ضد برشلونة هذا الموسم ونجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بدقيقة واحدة بمقصية رائعة.

وتوج آدوريز مرتين هدافاً للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) برصيد 10 أهداف موسم 2015-2016، و8 أهداف موسم 2017-2018، وخاض مع منتخب إسبانيا 13 مباراة دولية.