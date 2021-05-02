اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد يتسبب في تأجيل مباراة ليفربول ويونايتد

تأجلت مباراة مانشستر يونايتد أمام ضيفه ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اقتحام مشجعين أرض ملعب أولد ترافورد احتجاجاً على مالك النادي.

واقتحم حوالي 200 من جماهير الشياطين الحمر الملعب قبل إبعادهم، رغم أن بعضهم عاد مجدداً.

وتقام مباريات البطولة أمام مدرجات خالية بسبب قيود كورونا.

ولم يصدر النادي أي بيان حول الواقعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مشجعين تظاهروا أيضاً خارج الفندق الذي يقيم فيه لاعبو يونايتد استعداداً للمباراة.

كما تجمع بعض المشجعين خارج الملعب وأشعلوا ألعاباً نارية باللونين الأخضر والذهبي، وهي ألوان قميص يونايتد عندما تأسس تحت اسم نورتون هيث.

وتأتي الاحتجاجات بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى، وانهارت خطط هذه المسابقة في غضون أيام بعد معارضة واسعة النطاق.

وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية شاركت إلى جانب 6 أندية أخرى من إيطاليا وإسبانيا، في طرح فكرة الدوري الجديد المنافس لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينسحب من المجموعة تحت وطأة الاحتجاجات.

واعتذر مالك يونايتد جويل غلايزر، الذي تم إعلانه نائباً لرئيس دوري السوبر الأوروبي عند الكشف عن المشروع، للجماهير في خطاب مفتوح بعد انسحاب النادي من المسابقة الجديدة.

لكن الاعتذار لم يلق قبولاً على ما يبدو من جماهير النادي التي احتجت خارج ملعب أولد ترافورد الأسبوع الماضي بعد مظاهرات في مقر الفريق التدريبي.