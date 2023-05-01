اقتحام منزل نجم برشلونة وسرقته ليلة الفوز على ريال بيتيس

البوابة – تعرض نجم نادي برشلونة المدافع الفرنسي جول كوندي للسرقة في الوقت الذي كان يشارك فيه مع فريقه ليلة السبت في الفوز على ريال بيتيس برباعية نظيفة في الدوري الإسباني 2023.

وبحسب التقارير من خلال "Football Espana" فإن منزل كوندي تم اقتحامه السبت، وقام اللاعب بإبلاغ السلطات والنادي بعد معرفته بالحادثة مباشرة دون الكشف عن الكثير من التفاصيل.

سرقة منزل نجم برشلونة في ليلة الفوز على ريال بيتيس

لا يعتبر كوندي أول لاعب يتعرض لمثل هذه الواقعة في برشلونة، حيث سبقه في ذلك في القضية الأبرز اللاعب الغابوني أوباميانغ والذي كان قد تعرض أيضًا للاعتداء إلى جانب السرقة خلال الموسم الماضي.

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إضافة لما سبق، فإن قائمة اللاعبين الذين تعرضوا للسرقة في برشلونة تطول وتضم كل من سامويل أومتيتي، أرثر ميلو، لويس سواريز، أنسو فاتي، جوردي ألبا، فيليب كوتينهو، وكيفين برينس بواتينغ.

يشار إلى أن المدافع الفرنسي جول كوندي انتقل إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من نادي إشبيلية مقابل 50 مليون يورو، وحجز لنفسه مكانًا أساسيًا في تشكيلة الفريق في عقد يمتد لـ4 سنوات.