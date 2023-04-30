مودريتش يستعين بـ "الطبيبة المعجزة" للحاق بمواجهة مانشستر سيتي

البوابة - قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الأحد أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد قرر السفر إلى بلغراد من أجل استكمال علاجه.

وتعرض صاحب الـ 37 عاماً لإصابة في أوتار ركبته اليسرى خلال المواجهة التي سقط فيها ريال أمام جيرونا بنتيجة 2-4 الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يستمر غياب الكرواتي في الفترة المقبلة ليخسر المدرب كارلو أنشيلوتي خدمات أحد أبرز لاعبيه في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا في السادس من الشهر القادم، كما تحوم الشكوك حول تعافيه بحلول موعد لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في التاسع من الشهر ذاته.

وخضع مودريتش لجلسات علاجية بإشراف أحد المتخصصين في بلغراد على أمل أن يشارك أمام أوساسونا ومانشستر سيتي.

هل سيشارك مودريتش أمام سيتي؟

يخضع نجم الوسط للعلاج في نفس المركز الطبي الذي استعان به الإسباني دييغو كوشتا عام 2014 حتى يتمكن من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت.

وعملت الطبيبة ماريانا كوفاتشيفي الملقبة بـ "الطبيبة المعجزة" على معالجة كوشتا كونها تتميز في التعامل مع الإصابات العضلية في أوقات قياسية.

وسبق لكوفاتشيفي أن عالجت إصابة للصربي الشهير نوفاك ديوكوفيتش نجم كرة المضرب إضافة للاعبي كرة قدم آخرين.

وباتت فرصة تعافي مودريتش في الوقت المناسب قبل مباراة سيتي أكبر بعد تدخل الطبيبة مما جعل حالة من التفاؤل تسود داخل أروقة ريال مدريد.