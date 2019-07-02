الأرجنتين تترقب صحوة ميسي أمام البرازيل

تنتظر الأرجنتين صحوة نجمها وقائدها ليونيل ميسي عندما يواجه منتخب بلادها غريمه الأزلي البرازيلي المضيف في نصف نهائي كوبا أميركا 2019.

وحذرت صحيفة "أوليه" الرياضية نجم برشلونة بعنوان بارز بكتابة "هذه هي المباراة التي يجب أن يظهر فيها ميسي".

وتعاني الأرجنتين وميسي الأمرين في النسخة الحالية من الكأس القارية، حيث حجزت بطاقتها إلى ربع النهائي بشق النفس بعد خسارة أمام كولومبيا 0-2 وتعادل مع باراغواي 1-1 وفوز على قطر بهدفين نظيفين، قبل أن تستمر المعاناة في ربع النهائي بفوز صعب على فنزويلا 2-0، والذي قدم خلاله ميسي أداءً مخيباً.

حقق "ليو" موسماً مميزاً مع برشلونة، حيث توج بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية بتسجيله 34 هدفاً في الدوري الإسباني الذي ظفر بلقبه للمرة العاشرة في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

ورغم أن ميسي تأثر كثيراً بالخروج المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، بعد خسارة البارسا برباعية نظيفة إياباً في آنفيلد عقب فوز كبير بثلاثية ذهاباً، فإن الأرجنتيني مرشح بقوة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية، والتتويج بلقب كوبا أميركا سيعزز حظوظه في تحقيق ذلك.

ربما لا يزال يعتبر ميسي في الثانية والثلاثين من العمر كأفضل لاعب في العالم من قبل معظم المراقبين - أو حتى الأفضل في التاريخ من قبل آخرين-، لكنه يعاني في التألق مع منتخب الأرجنتين خلافاً لما يعيشه مع برشلونة.