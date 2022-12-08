الأرجنتين تستعيد نجميها قبل مواجهة هولندا في مونديال قطر

تلقى منتخب الأرجنتين بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني دفعة مهمة قبل مواجهة منتخب هولندا النارية في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 غداً الجمعة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نجمي بطل كوبا أميركا رودريغو دي بول وآنخيل دي ماريا انخرطا في تدريبات الفريق اليوم الخميس بشكل طبيعي بعد تعافيهما من الإصابة.

وجرى استبعاد دي بول من تدريبات يوم الأربعاء لمعاناته من إصابة عضلية، إلا أنه شارك في المران اليوم.

بدوره، تدرب دي ماريا بالشكل المطلوب بعد تعافيه من حمل عضلي زائد ألم به خلال مواجهة بولندا، وتسبب بابتعاده عن مواجهة أستراليا (2-1) في دور الـ 16.

الأرجنتين تستعيد دي بول ودي ماريا

وبات بإمكان سكالوني الاعتماد على الثنائي في مباراة الغد أمام هولندا، علماً بأن أليخاندرو غوميز بات اللاعب الوحيد المصاب حالياً في صفوف المنتخب الأرجنتيني.